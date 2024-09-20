Рязанская прокуратура через суд обязала фонд капремонта провести ремонт в домах

Установлено, что региональной программой и краткосрочным планом в 2023 году был предусмотрен капремонт конструктивных элементов в 20 домах Московского района Рязани. Однако, по данным прокуратуры, региональный фонд капремонта не провел работы.

Рязанская прокуратура через суд обязала региональный фонд капремонта отремонтировать конструктивные элементы в 20 многоквартирных домах. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что региональной программой и краткосрочным планом в 2023 году был предусмотрен капремонт конструктивных элементов в 20 домах Московского района Рязани. Однако, по данным прокуратуры, региональный фонд капремонта не провел работы.

Надзорный орган обратился в суд с иском и потребовал обязать некомерческую организацию провести работы по ремонту МКД, которые были запланированы на 2023 год.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, исполнение судебного акта находится на контроле прокурора района.