Рязанцев пригласили на общегородской субботник 21 сентября

Уборка пройдет с 09.00 до 12.00.

Рязанцев пригласили на общегородской субботник 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уборка пройдет с 09.00 до 12.00. В ней примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов государственной власти, учреждения соцсферы, общественные организации и неравнодушные рязанцы.

Субботник организовывают на следующих общественных территориях: