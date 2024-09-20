Рязанцев пригласили на общегородской субботник 21 сентября
Уборка пройдет с 09.00 до 12.00.
Рязанцев пригласили на общегородской субботник 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Уборка пройдет с 09.00 до 12.00. В ней примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов государственной власти, учреждения соцсферы, общественные организации и неравнодушные рязанцы.
Субботник организовывают на следующих общественных территориях:
- 3-й Борковской карьер от остановки общественного транспорта в сторону Шпалозавода;
- зеленая зона от ул. Новоселов до ул. Зубковой;
- парк им. Ю.А.Гагарина;
- зеленая зона на ул. Нахимова;
- зеленая зона на ул. Костычева между д. 5 и д. 9 и ул. Костычева между д. 17 и д. 19 в районе трубопровода;
- Касимовское шоссе во дворе д. 36, к.1;
- сквер на Качевской в п.Строитель.