Россияне стали реже оформлять кредитные карты

За август банки выдали их на 6,9% меньше, чем в июле.

Россияне стали реже оформлять кредитные карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Банки в августе выдали россиянам 2,03 млн новых кредитных карт, что на 6,9% уступает июльскому показателю. Месяцем ранее граждане оформили 2,18 млн кредиток.

Объем лимитов по таким картам в августе также сократился и составил 214,3 млрд рублей против 234,7 млрд рублей месяцем ранее (-8,7%).

Выдача новых кредиток в России падает уже третий месяц подряд. Аналитики объясняют такую динамику жесткой монетарной политикой Центробанка по охлаждению отечественного кредитного рынка.