Россиян предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Красного Креста

Отмечается, что сотрудники Красного Креста никогда не просят денег за оказание услуг, записывать видео для поиска, заполнять «форму на обмен пленными» и никогда не звонят со скрытых телефонных номеров.

Россиян предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Красного Креста и якобы помогают связываться с военнопленными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Злоумышленники обманом заставляют родственников переходить по ссылкам для заполнения анкеты или для внесения предоплат.

Отмечается, что сотрудники Красного Креста никогда не просят денег за оказание услуг, записывать видео для поиска, заполнять «форму на обмен пленными» и никогда не звонят со скрытых телефонных номеров.