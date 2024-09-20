Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
21°
Сбт, 21
23°
Вск, 22
15°
ЦБ USD 92.7 1.03 20/09
ЦБ EUR 103.25 1.21 20/09
Нал. USD 91.40 / 92.04 20/09 16:25
Нал. EUR 101.40 / 102.30 20/09 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
1 428
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
3 111
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
5 694
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
4 643
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Красного Креста
Отмечается, что сотрудники Красного Креста никогда не просят денег за оказание услуг, записывать видео для поиска, заполнять «форму на обмен пленными» и никогда не звонят со скрытых телефонных номеров.

Россиян предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Красного Креста и якобы помогают связываться с военнопленными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Злоумышленники обманом заставляют родственников переходить по ссылкам для заполнения анкеты или для внесения предоплат.

Отмечается, что сотрудники Красного Креста никогда не просят денег за оказание услуг, записывать видео для поиска, заполнять «форму на обмен пленными» и никогда не звонят со скрытых телефонных номеров.