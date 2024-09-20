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Российским ученым с 1 декабря закроют доступ к Большому адронному коллайдеру
Также они должны будут сдать французские и швейцарские виды на жительство.

Российским ученым с 1 декабря закроют доступ к Большому адронному коллайдеру. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщило издание Ura.Ru со ссылкой на журнал Nature.

Связанные с Россией физики не смогут попасть на территорию ЦЕРН. Также они должны будут сдать французские и швейцарские виды на жительство.

Желающим работать на объектах европейской организации по ядерным исследованиям придется прекратить сотрудничество с российскими институтами.