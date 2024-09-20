Российские космонавты установили рекорд по длительности миссии на МКС

Предыдущий результат был зафиксирован на сроке 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установили рекорд по длительности миссии на МКС. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Прошлый рекордный полет в 2022—2023 годах продлился 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

Кононенко и Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорал О’Хара. Она вернулась на этом же корабле в апреле с россиянином Олегом Новицким и первой космонавткой Белоруссии Мариной Василевской.