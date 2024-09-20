Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube

Операторы считают, что Роскомнадзор не имеет права по собственной инициативе замедлять работу хостинга, учитывая, что официально он все еще разрешен в России.

Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, более 200 региональных операторов связи требуют возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Операторы считают, что Роскомнадзор не имеет права по собственной инициативе замедлять работу хостинга, учитывая, что официально он все еще разрешен в России.

В их письме указано, что они столкнулись с большим количеством жалоб пользователей и что люди стали переключаться на услуги сотовых операторов из-за качества работы видеохостинга.