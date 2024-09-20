Появились кадры с места аварии у Центрального рынка в Рязани
Напомним, ДТП случилось утром в пятницу, 20 сентября. Мотоцикл столкнулся с автомобилем и получил сильные повреждения.
Появились кадры с места аварии у Центрального рынка в Рязани. Видео опубликовали в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Напомним, ДТП случилось утром в пятницу, 20 сентября. Мотоцикл столкнулся с автомобилем и получил сильные повреждения.
По данным очевидцев, легковушка не пропустила двухколесное транспортное средство и сбила его.