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Платье рязанской мастерицы показали на выставке в Париже
В изделии использовалась техника михайловского кружева.

Платье рязанской мастерицы Натальи Клопковой-Вечкуниной показали на выставке в Париже. Об этом создательница написала на своей странице ВКонтакте.

Экспозиция «Великолепие художественного наследия России» состоялась в штаб-квартире ЮНЕСКО. В ней участвовали выпускники Высшей школы народных искусств. Всего зрители увидели более 120 работ по 22 видам художественных промыслов.

Платье с названием «Душистого лета начало» создано с использованием техники михайловского кружева.

Фото: Наталья Клопкова-Вечкунина.