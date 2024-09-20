Платье рязанской мастерицы показали на выставке в Париже

В изделии использовалась техника михайловского кружева.

Платье рязанской мастерицы Натальи Клопковой-Вечкуниной показали на выставке в Париже. Об этом создательница написала на своей странице ВКонтакте.

Экспозиция «Великолепие художественного наследия России» состоялась в штаб-квартире ЮНЕСКО. В ней участвовали выпускники Высшей школы народных искусств. Всего зрители увидели более 120 работ по 22 видам художественных промыслов.

Платье с названием «Душистого лета начало» создано с использованием техники михайловского кружева.

Фото: Наталья Клопкова-Вечкунина.