Опубликован прогноз погоды на 21 сентября в Рязанской области
Температура воздуха по области ночью опустится до +5, +10 градусов, днем поднимется до +19, +24 градусов.
Опубликован прогноз погоды на 21 сентября в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 21 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до +5, +10 градусов, днем поднимется до +19, +24 градусов.