Опубликован прогноз погоды на 21 сентября в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью опустится до +5, +10 градусов, днем поднимется до +19, +24 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 21 сентября в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 21 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до +5, +10 градусов, днем поднимется до +19, +24 градусов.