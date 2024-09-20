Ночью над Рязанью заметили лунную радугу
Явление заметили над городом в ночь на пятницу, 20 сентября. Оно происходит из-за преломления лунного света в тонких облаках, содержащих капли воды с противоположного Луне направления.
Ночью над Рязанью заметили лунную радугу. Фото опубликовали в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
Явление заметили над городом в ночь на пятницу, 20 сентября. Оно происходит из-за преломления лунного света в тонких облаках, содержащих капли воды с противоположного Луне направления.