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Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью средств воздушной разведки обнаружило движение нескольких единиц бронетехники боевиков Украины.

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом 20 сентября сообщило РИА Новости.

По данным агентства, разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью средств воздушной разведки обнаружило движение нескольких единиц бронетехники боевиков Украины.

Отмечается, что после анализа полученных данных приняли решение об огневом воздействии по бронетехнике противника.

«В результате прямых попаданий из различных видов вооружения боевые машины ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.