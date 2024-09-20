Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль урожая, а на сцене МКЦ с концертом-монологом выступит Евгений Гришковец.

В арт-клубе «Площадка» с презентацией альбома выступит группа Революция, в КДЦ «Октябрь» пройдет концерт-квиз «Найти шпиона».

В Лесопарке состоится всероссийский день бега «Кросс нации», а также фестиваль культуры и спорта в поддержку воинов СВО «Мост 62».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».