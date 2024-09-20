Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль урожая, а на сцене МКЦ с концертом-монологом выступит Евгений Гришковец.
В арт-клубе «Площадка» с презентацией альбома выступит группа Революция, в КДЦ «Октябрь» пройдет концерт-квиз «Найти шпиона».
В Лесопарке состоится всероссийский день бега «Кросс нации», а также фестиваль культуры и спорта в поддержку воинов СВО «Мост 62».
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