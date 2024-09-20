Экс-защитник ХК «Автомобилист» обманул спортсмена, который хотел попасть в рязанскую команду

Влад Шишков обманывал свердловских спортсменов, пророча им светлое будущее в российском хоккее за рубли. Один из них хотел попасть в рязанскую команду, которая играет в ВХЛ, взял кредит и выплатил Шишкову 100 тысяч рублей.

Экс-защитник ХК «Автомобилист» обманул спортсмена, который хотел попасть в рязанскую команду. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным канала, Влад Шишков обманывал свердловских спортсменов, пророча им светлое будущее в российском хоккее за рубли. Один из них хотел попасть в рязанскую команду, которая играет в ВХЛ, взял кредит и выплатил Шишкову 100 тысяч рублей.

Молодому человеку пообещали, что деньги попали в нужные руки и совсем скоро его ждет просмотр. Все затянулось на несколько месяцев. В начале августа Шишков сказал, что спортсмену можно лететь в Рязань. Он уже купил билеты, когда внезапно Влад сообщил, что клуб напутал даты. А потом Шишков отключил телефон и больше не отвечал на звонки.

Помимо молодого человека, Шишков обманул еще двоих хоккеистов. На него написали заявление в прокуратуру.