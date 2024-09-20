Александра Крымова отправили в СИЗО

Александра Крымова, которого подозревают в присвоении премий сотрудников ФСИН, отправили в СИЗО-1 города Рязани.

Экс-руководителя академии ФСИН отправили в СИЗО. Об этом сообщает «КП-Рязань».

Александра Крымова, которого подозревают в присвоении премий сотрудников ФСИН, отправили в СИЗО-1 города Рязани.

Напомним, Крымова задержали 1 августа 2023 года и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Уголовное дело возбудили в апреле 2019 года (о растрате двух миллионов рублей), после чего Крымов покинул должность руководителя. Отмечается, что подсудимый написал явку с повинной.

Ранее он находился под домашним арестом.