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Александра Крымова отправили в СИЗО
Александра Крымова, которого подозревают в присвоении премий сотрудников ФСИН, отправили в СИЗО-1 города Рязани.

Экс-руководителя академии ФСИН отправили в СИЗО. Об этом сообщает «КП-Рязань».

Александра Крымова, которого подозревают в присвоении премий сотрудников ФСИН, отправили в СИЗО-1 города Рязани.

Напомним, Крымова задержали 1 августа 2023 года и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Уголовное дело возбудили в апреле 2019 года (о растрате двух миллионов рублей), после чего Крымов покинул должность руководителя. Отмечается, что подсудимый написал явку с повинной.

Ранее он находился под домашним арестом.