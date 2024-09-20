ЦБ: с 1 ноября банки не смогут брать комиссию с клиентов за платежи через СПБ

Также в Банке России сообщили, что лимит на бесплатные переводы через СБП в размере 100 тысяч рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками.

С 1 ноября 2024 года банки не смогут брать комиссию с клиентов за платежи через систему быстрых платежей в пользу государства. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее», — заявили в ЦБ.

Также в Банке России сообщили, что лимит на бесплатные переводы через СБП в размере 100 тысяч рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками.