«Зеленый сад» объявил о продаже квартир в ЖК ITower с пониженной ставкой по ипотеке

«Зеленый сад» объявил о продаже квартир в ЖК ITower с пониженной ставкой по ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне на Бульваре Победы открыли памятник князю Олегу Рязанскому. Новый монумент появился в сквере напротив ЖК ITower, который строит компания «Зеленый сад». В торжественной церемонии открытия приняли участие в том числе будущие жильцы этого дома бизнес-класса.

«Уже этой осенью те, кто приобрел квартиры в ЖК ITower, получат заветные ключи. Поэтому многие посчитали открытие памятника князю Олегу Рязанскому своим личным праздником, приуроченным к скорому заселению в новый дом», — отметили в компании.