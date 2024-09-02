Задержан замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов
Отмечается, что его обвиняют в получении взятки суммой более 20 миллионов рублей.
Задержан замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов. Об этом пишет SHOT.
Отмечается, что его обвиняют в получении взятки суммой более 20 миллионов рублей.
Он занимал должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечал за вещевое обеспечение военнослужащих, в том числе в зоне СВО.
Взятку он взял за то, что способствовал заключению договора с одной из коммерческих фирм.