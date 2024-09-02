За выходные в Рязанской области нашли 21 мигранта-нарушителя
Отмечается, что несколько административных протоколов составили в отношении иностранцев из-за нарушений ими правил пребывания на территории Российской Федерации или незаконного осуществления трудовой деятельности.
За выходные в Рязанской области нашли 21 мигранта-нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что несколько административных протоколов составили в отношении иностранцев из-за нарушений ими правил пребывания на территории Российской Федерации или незаконного осуществления трудовой деятельности. На трех работодателей оформлены протоколы в связи с незаконным привлечением мигрантов к трудовой деятельности.
Также 9 нарушений были выявлены в Рязани и в Касимовском, Рыбновском и Рязанском районах.
Нарушителям грозят штрафы.