В Сараевском районе пьяный водитель мопеда врезался в дерево

Авария произошла днем 1 сентября в поселке Ясли Сараевского района.

В Сараевском районе пьяный водитель мопеда врезался в дерево. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

Авария произошла днем 1 сентября в поселке Ясли Сараевского района. 50-летний водитель мопеда «Альфа», не справившись с управлением, врезался в дерево.

Позже выяснилось, что мужчина не имел водительских прав и был пьян. После ДТП мужчина обращался за медицинской помощью.

На водителя составили административный протокол. Ему грозит административный арест от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.