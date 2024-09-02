В Сараевском районе мужчина незаконно хранил патроны, ружье и порох

В отношении него возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

В Сараевском районе мужчина незаконно хранил патроны, ружье и порох. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местное УМВД.

По информации ведомства, сотрудникам полиции стало известно, что житель села Борец хранит дома ружье без законного разрешения. Во время проверки правоохранители обнаружили в доме у сельчанина также патроны к нему и порох.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.