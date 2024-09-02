В Рязанской области завершились поиски пропавшей 73-летней женщины

Напомним, 73-летняя Надежда Звонова из Чучковского района вышла из дома 31 августа 2024 года и не вернулась.

В Рязанской области завершились поиски пропавшей 73-летней женщины. Об этом сообщается в группе ПСО «ЛизаАлерт».

Напомним, 73-летняя Надежда Звонова из Чучковского района вышла из дома 31 августа 2024 года и не вернулась.

Позже ее нашли погибшей. Подробности поисков не разглашаются.

В региональном СК рассказали, что по факту смерти женщины Сасовским МСО проводится доследственная проверка.