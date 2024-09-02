В Рязанской области за сутки поймали трех человек из федерального розыска

Их задержали в Кораблине, Сасове и Рязани.

В Рязанской области за сутки поймали трех человек из федерального розыска. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

34-летнюю женщину задержали в Кораблине. Она подозревается в неисполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Разыскиваемую препроводили в отдел полиции.

Еще одного преступника задержали в Сасове. 29-летнего местного жителя обвиняют в угрозе убийством.

Третьего подозреваемого поймали в Рязани. Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Советскому району Рязани совместного с коллегами из города Санкт-Петербурга задержали 23-летнего петербуржца. Он обвиняется в совершении кражи.