В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Пострадали два человека, один погиб.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается в группе «Эвакуатор Тума/ Спас-Клепики/Касимов».

Авария произошла 1 сентября, примерно в 19:10. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и врезался в прицепной культиватор трактора, движущийся в попутном направлении. От удара автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Ford, который от удара вылетел в кювет.

В результате ДТП оба водителя автомобилей доставлены в больницу. Пассажир Renault скончался на месте происшествия. Водитель трактора не пострадал.