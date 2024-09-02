В Рязанской области изменилось расписание пригородных поездов
Это произошло в связи с ремонтно-путевыми работами и модернизацией инфраструктуры на нескольких участках.
В Рязанской области изменилось расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Со 2 сентября в связи с ремонтно-путевыми работами и модернизацией инфраструктуры на нескольких участках расписание пригородных поездов изменится следующим образом:
- 2-6, 9-10, 13,16, 19 и 20 сентября на перегоне Разъезд 59 км — Рыбное в ходе капитального ремонта железнодорожники обновят 6,5 км пути и уложат 1 стрелочный перевод.
- В связи с этим у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Узуново, Шилово изменится время отправления и прибытия. Часть поездов проследует по укороченным маршрутам. Две электрички сообщением Рязань-1 — Узуново и обратно выведут из расписания.
- 2-4 сентября на перегоне Рязань-1-Лесок — Листвянка пройдут ремонтно-путевые работы. Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1 и Гавердово, Шилово, Ясаково, Сасово изменится время отправления и прибытия.
- 9 и 13 сентября в дневное время на перегонах Берястянки — Сасово и Лесок — Листвянка, а также на станциях Рыбное, Берестянки и Листвянка пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения, что также отразится на расписании некоторых пригородных поездов. У электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Гавердово, Шилово, Ясаково, Сасово и Рязань-2 — Москва изменится время отправления и прибытия.