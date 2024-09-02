Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
27°
Втр, 03
27°
Срд, 04
24°
ЦБ USD 91.19 -0.26 31/08
ЦБ EUR 100.76 -1.01 31/08
Нал. USD 90.10 / 90.45 02/09 17:00
Нал. EUR 99.70 / 100.14 02/09 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
4 197
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
14 184
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
10 179
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
14 072
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области изменилось расписание пригородных поездов
Это произошло в связи с ремонтно-путевыми работами и модернизацией инфраструктуры на нескольких участках.

В Рязанской области изменилось расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Со 2 сентября в связи с ремонтно-путевыми работами и модернизацией инфраструктуры на нескольких участках расписание пригородных поездов изменится следующим образом:

  • 2-6, 9-10, 13,16, 19 и 20 сентября на перегоне Разъезд 59 км — Рыбное в ходе капитального ремонта железнодорожники обновят 6,5 км пути и уложат 1 стрелочный перевод.
  • В связи с этим у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Узуново, Шилово изменится время отправления и прибытия. Часть поездов проследует по укороченным маршрутам. Две электрички сообщением Рязань-1 — Узуново и обратно выведут из расписания.
  • 2-4 сентября на перегоне Рязань-1-Лесок — Листвянка пройдут ремонтно-путевые работы. Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1 и Гавердово, Шилово, Ясаково, Сасово изменится время отправления и прибытия.
  • 9 и 13 сентября в дневное время на перегонах Берястянки — Сасово и Лесок — Листвянка, а также на станциях Рыбное, Берестянки и Листвянка пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения, что также отразится на расписании некоторых пригородных поездов. У электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Гавердово, Шилово, Ясаково, Сасово и Рязань-2 — Москва изменится время отправления и прибытия.