В рязанские школы пошли более 12,5 тысяч первоклассников

Всего после каникул за парты сядут 128,5 тысяч учеников.

В рязанские школы пошли более 12,5 тысяч первоклассников. Информацию в понедельник, 2 сентября, привел Рязаньстат.

Всего после каникул за парты сядут 128,5 тысяч учеников. 27,8 тысяч молодых людей займут свои места в аудиториях вузов, 29,4 тыс — в ССУЗах.

Учебный год в регионе начался в 412 школах, шести государственных университетах и 29 организациях среднего профессионального образования. Занятия будут вести 9,5 тысяч педагогов, 1,7 тысяч профессоров и преподавателей высшего образования, 1,5 тысячи преподавателей средне-профессионального звена.