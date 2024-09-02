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В Рязани за прошедшие выходные изъяли 94 литра нелегального алкоголя
Нарушителям грозят штрафы в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В Рязани за прошедшие выходные изъяли 94 литра нелегального алкоголя. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Нарушения правил реализации спиртной продукции были выявлены и пресечены в двух магазинах, расположенных на улицах Большая и Качевская. Из заведений изъяли 28 литров алкогольной продукции.

На улице Новаторов полицейские изъяли из незаконного оборота в кафе 34 литра алкоголя.

Также нарушения обнаружили в одном из магазинов Рязанского района. В Пронском районе выявили противоправную торговлю спиртным на автостоянке.

По факту нарушений возбуждены административные дела по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ (Оборот алкогольной продукции без получения соответствующей на эту деятельность лицензии), по которой на должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей.