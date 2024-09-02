В Рязани состоялись гибридные соревнования по мотоциклетному спорту

В Рязани состоялись соревнования по мотоциклетному спорту в дисциплине суперэндуро. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Состязания прошли 31 августа. Трассу оборудовали около набережной в Рязани, она включала в себя большие шины, трамплины и бревна. В соревнованиях участвовали 30 спортсменов из девяти регионов России.

В категории «Класс Рro» первое место занял Илья Маликов из Москвы. В номинации «Мастер» победил Олег Обычев из Энгельса, в заездах «Класса Rоlling MOTO» лучшим оказался Владислав Болдырев из Саратова, в этой же номинации вторую строчку занял спортсмен из Скопина Илья Тимонин.

Суперэндуро — это вид мотоциклетного спорта, в котором спортсмены соревнуются между собой на специальных мотоциклах, преодолевая искусственно созданные препятствия.