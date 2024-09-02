В Рязани массово отключили свет
Восстановить электричество планируют в течение трех часов с момента отключения.
В Рязани массово отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.
Света нет по следующим адресам:
- ул. Николодворянская;
- ул. Свободы;
- ул. Подгорная;
- ул. Грибоедова;
- проезд Речников;
- ул. Лесопарковая;
- ул. Садовая;
- ул. Полонского;
- ул. Есенина;
- ул. Рыбацкая;
- ул. Кремлевский вал;
- ул. Фирсова;
- ул. Щедрина;
- ул. Скоморошинская;
- ул. 26 Бакинских Комиссаров;
- ул. Рабочих;
- Окский проезд;
- ул. Лево-Лыбедская;
- ул. Полонского;
- ул. Петрова;
- ул. Затинная;
- ул. Совхозная.
Восстановить электричество планируют в течение трех часов с момента отключения.