В России утвердили ГОСТ на школьную форму

Стандарт вступит в силу с июля 2025 года.

В России утвердили ГОСТ на школьную форму. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что применение стандарта для производителей добровольно, можно продолжать продавать модели, произведенные по ТУ.

Дизайн формы не оговаривается, в нем прописаны требования по износостойкости, воздухопроницаемости и другим техническим показателям. При этом отмечается, что она должна носить светский характер и быть эстетичной.

Стандарт вступит в силу с июля 2025 года.