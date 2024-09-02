В России утвердили ГОСТ на школьную форму
Стандарт вступит в силу с июля 2025 года.
В России утвердили ГОСТ на школьную форму. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Отмечается, что применение стандарта для производителей добровольно, можно продолжать продавать модели, произведенные по ТУ.
Дизайн формы не оговаривается, в нем прописаны требования по износостойкости, воздухопроницаемости и другим техническим показателям. При этом отмечается, что она должна носить светский характер и быть эстетичной.
Стандарт вступит в силу с июля 2025 года.