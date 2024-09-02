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В России создали приложение для помощи будущим родителям
Программа объединяет рецензированный контент от ведущих врачей и чат-бот, который способен поддержать семью, ожидающую ребенка.

В России создали приложение для помощи будущим родителям. Об этом сообщила пресс-служба Московского физико-технического института.

Автором программы «Аист» стала студентка кафедры технологического предпринимательства МФТИ Ольга Хамикоева. Решение объединяет рецензированный контент от ведущих врачей и чат-бот, который способен поддержать будущих родителей, испытывающих тревогу и недостаток эмоциональной поддержки.

«При проведении интервью 9 из 10 девушек говорили о том, что им не хватает эмоциональной поддержки от близких людей, поэтому хотелось бы [иметь рядом] кого-то, с кем можно поговорить даже глубокой ночью. Тогда мы решили сделать нашего „Аиста“. Это искусственный интеллект внутри чата в приложении. Он поможет ответить на вопросы „А вдруг я стану плохой мамой?“ или „Как быть, если у меня совсем нет опыта?“. Он сможет также ответить на вопросы мужчин о том, что нужно знать будущему папе перед рождением ребенка», — уточнила создательница проекта.

Разработчики планируют до конца года выпустить первую версию приложения, а также принять участие в нескольких грантовых конкурсах.