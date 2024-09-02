В России на 15-20% может подорожать электроника и бытовые товары
По словам экспертов, электроника и бытовая техника вырастут в цене осенью этого года. Это связано с ростом стоимости контейнерных перевозок, ослаблением курса рубля и долгими транзакциями.
В России на 15-20% может подорожать электроника и бытовые товары. Об этом сообщает «Парламентская газета».
По словам экспертов, электроника и бытовая техника вырастут в цене осенью этого года. Это связано с ростом стоимости контейнерных перевозок, ослаблением курса рубля и долгими транзакциями.
Отмечается, что сначала подорожают иностранная техника и электроника и товары, которых осталось мало на складах.