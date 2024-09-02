В переходе у «Барса на Московском» начала обваливаться штукатурка

Ранее администрация города отметила, что проект на комплексное благоустройство подземного перехода они планируют получить в конце лета. После этого начнут прорабатывать реализацию.

В переходе у «Барса на Московском» начала обваливаться штукатурка. Об этом сообщили в Telegram-канале Rzn Life.

На кадрах видно, что штукатурка начала осыпаться с потолка.

«Будьте осторожны», подписал автор поста.

Ранее администрация города отметила, что проект на комплексное благоустройство подземного перехода они планируют получить в конце лета. После этого начнут прорабатывать реализацию.

Также были опубликованы подробности реконструкции перехода у ТД «Барс» в Рязани.