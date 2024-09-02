В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

За прошедший день отражены шесть украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщается в ежедневной сводке ведомства.

По данным министерства, потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 350 человек и 14 единиц бронетехники.

За прошедший день отражены шесть украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное.