В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
За прошедший день отражены шесть украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщается в ежедневной сводке ведомства.
По данным министерства, потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 350 человек и 14 единиц бронетехники.
За прошедший день отражены шесть украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное.