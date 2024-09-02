В Кораблинском районе мужчина выстрелил в голову водителю грузовика

Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В Кораблинском районе мужчина выстрелил в голову водителю грузовика. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 16 ноября 2023 года на участке трассы Р126 Рязань-Ефремов между водителями большегрузов случился конфликт. В ходе ссоры один из них начал стрелять из пистолета в сторону оппонента и попал ему голову. Потерпевшему удалось скрыться и обратиться за медицинской помощью.

Стрелка нашли и задержали.

В отношении мужчины, 1967 года рождения завершено расследование уголовного дела. Его обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.