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В Касимовском районе незаконно вырубили более семи гектаров леса
По данным следствия, незаконная вырубка леса производилась в Дмитриевском и Ибердусском участковых лесничествах

В Касимовском районе незаконно вырубили более семи гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, незаконная вырубка леса производилась в Дмитриевском и Ибердусском участковых лесничествах. При расчистке сельскохозяйственных земель, заготовке древесины под нужды местных жителей, а также при выполнении государственного задания по уборке ветровала незаконно вырубили более 7,2 га деревьев.

Руководителю Нижне-Окского лесничества внесли представления.