В Касимовском районе незаконно вырубили более семи гектаров леса
По данным следствия, незаконная вырубка леса производилась в Дмитриевском и Ибердусском участковых лесничествах
В Касимовском районе незаконно вырубили более семи гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, незаконная вырубка леса производилась в Дмитриевском и Ибердусском участковых лесничествах. При расчистке сельскохозяйственных земель, заготовке древесины под нужды местных жителей, а также при выполнении государственного задания по уборке ветровала незаконно вырубили более 7,2 га деревьев.
Руководителю Нижне-Окского лесничества внесли представления.