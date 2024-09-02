В Госдуме предположили быстрое восстановление отношений между Россией и Западом

Москва готова к диалогу, и он может состояться тогда, когда эти государства изъявят соответствующее желание.

В Госдуме предположили быстрое восстановление отношений между Россией и Западом после завершения украинского конфликта. Об этом сообщила Лента.Ru со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.

Как отметил депутат, отношения с Западом в данный момент находятся на минимальном уровне за последние десятилетия по вине представителей недружественных стран, однако позиции бизнеса и простых людей отличаются от «официальной линии».

«После завершения украинского конфликта восстановление отношений может произойти очень быстро. Но, опять же, пока многие страны ждут и смотрят на то, как будет заканчиваться противостояние и насколько оно пройдет безболезненно для Европы», — сказал парламентарий.