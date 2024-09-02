В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП под Рязанью

В аварии погиб 46-летний рязанец.

В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП под Рязанью. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Напомним, авария произошла 1 сентября, примерно в 19:00, в Клепиковском районе на 218-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». 22-летний житель Рязани, управляя автомобилем Renault Kaptur, совершил столкновение с трактором с прицепом, под управлением 31-летнего жителя Рязанской области, и с автомобилем Ford, под управлением 29-летнего жителя Москвы.

В результате происшествия пассажир автомобиля Renault — 46-летний житель Рязани от полученных травм скончался на месте ДТП. Водители легковушек обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.