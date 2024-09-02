В ЦПКиО отметили День первокурсника

Мероприятие прошло 1 сентября. Данный фестиваль был организован по инициативе РГРТУ имени Уткина и при поддержке комитета по делам молодежи Рязанской области.

В ЦПКиО отметили День первокурсника. Об этом сообщает Telegram-канал РГРТУ имени Уткина.

Мероприятие прошло 1 сентября. Данный фестиваль был организован по инициативе РГРТУ имени Уткина и при поддержке комитета по делам молодежи Рязанской области.

Участники мероприятия познакомились с волонтерскими и студенческими объединениями, проходили различные испытания, слушали лекции и мастер-классы, обменивались опытом, общались друг с другом.

Для первокурсников провели концерт, на котором выступали танцевальные и вокальные коллективы университетов Рязани. Завершила праздник группа The Maugleez.

«Очень приятно, что инициатива, рожденная в РГРТУ имени Уткина получила поддержку правительства Рязанской области, Совета ректоров областных вузов и городской администрации. Огромное спасибо всем, кто помог организовать торжество.

Важно, что мероприятие нашло положительный отклик у студенческой аудитории, создав по-настоящему праздничное настроение в первый день, прожитый в статусе студента. Надеюсь, что такой формат празднования „Дня знаний“ станет доброй традицией рязанского студенчества», — отметил исполняющий обязанности ректора Сергей Банников.