Сотрудники РНПК поздравили школьников и студентов с Днем знаний

Руководители Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») приняли участие в торжественных линейках в честь Дня знаний сразу в трех образовательных учреждениях города, где ведется подготовка кадров для нефтяной отрасли — школу № 43, Рязанский колледж электроники (РКЭ) и Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ). Руководители предприятия встретились с новым набором учеников «Роснефть-класса» и новыми группами студентов. Нефтяники поздравили молодежь с началом нового учебного года и передали от трудового коллектива памятные подарки.

В 2024 году РНПК запустила девятый «Роснефть-класс» в школе № 43: в 10"Б" зачислено 15 человек, одну группу специальности «Переработка нефти и газа» и две группы «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» в РКЭ и тринадцатую очную группу бакалавров направления подготовки «Химическая технология» в РГРТУ, куда поступило 33 студента .

«РНПК придает большое значение подготовке внешнего кадрового резерва, предоставляя молодежи возможность получать образование, а далее и трудоустройство на заводе без затрат на выезд из региона. Подготовку молодой смены завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие» и Федерального проекта «Профессионалист», — отметили в компании.

Процесс обучения проходит под контролем специалистов предприятия. Молодежи формируют общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть» и Рязанской нефтеперерабатывающей компании, о корпоративных ценностях и этике. Школьники и студенты участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и корпоративных мероприятиях. Студенты проходят все виды практики — ознакомительную, производственную и преддипломную. Нефтяники сопровождают студентов в ходе подготовки выпускных квалификационных работ — помогают с выбором темы, консультируют от начала написания работы до ее защиты на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

В настоящее время из более 170 бывших учеников «Роснефть-класса» свыше 50% получают высшее нефтехимическое образование в профильных ВУЗах России. За последние три года в РНПК трудоустроено более 150 выпускников.

Кроме того, РНПК сотрудничает еще с 10 вузами, сузами страны и продолжает наращивать обороты в сотрудничестве. Предприятию необходим постоянный приток энергичной и целеустремленной молодежи. Для этих целей завод ведет с учебными заведениями совместную профориентационную деятельность, в рамках которой организуется практика для студентов и их опережающее трудоустройство. Уже на последних курсах студенты становятся работниками завода.