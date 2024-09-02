Рязанский подрывник Руслан Сидики* частично признал вину

Сидики* признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году. Однако мужчина настаивает, что его действия необходимо квалифицировать как диверсия, а не терроризм.

Рязанский подрывник Руслан Сидики* частично признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, Сидики* признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году. Однако мужчина настаивает, что его действия необходимо квалифицировать как диверсия, а не терроризм.

«Вину в обучении терроризму он тоже не признает». — рассказал источник ТАСС.

Напомним, 11 ноября 2023 года после подрыва самодельного взрывного устройства между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. РЖД оценило подрыв путей в Рязанской области в 30 млн рублей. По обвинению в теракте задержали Руслана Сидики*.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов