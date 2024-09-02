Рязанская область заняла 53 место в рейтинге по высоким зарплатам

Доля рязанцев с зарплатой выше среднего по стране составила 19,9% (общероссийский показатель — 32%), доля тех, чья зарплата выше двух средних — 4,3% (общероссийский показатель — 11%). Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В нем зарплату выше среднего уровня получают 65,8% жителей.

Рязанская область заняла 53 место в рейтинге по высоким зарплатам. Об этом сообщает исследование РИА Новости.

Согласное ему, доля рязанцев с зарплатой выше среднего по стране составила 19,9% (общероссийский показатель — 32%), доля тех, чья зарплата выше двух средних — 4,3% (общероссийский показатель — 11%).

Рязанскую область опередила Курская. Там доля работников с зарплатой выше среднего по стране составила 20,1%. Доля тех, чья зарплата выше двух средних — 4,4%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В нем зарплату выше среднего уровня получают 65,8% жителей.