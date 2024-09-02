Рязанская область заняла 53 место в рейтинге по высоким зарплатам
Доля рязанцев с зарплатой выше среднего по стране составила 19,9% (общероссийский показатель — 32%), доля тех, чья зарплата выше двух средних — 4,3% (общероссийский показатель — 11%). Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В нем зарплату выше среднего уровня получают 65,8% жителей.
Рязанская область заняла 53 место в рейтинге по высоким зарплатам. Об этом сообщает исследование РИА Новости.
Согласное ему, доля рязанцев с зарплатой выше среднего по стране составила 19,9% (общероссийский показатель — 32%), доля тех, чья зарплата выше двух средних — 4,3% (общероссийский показатель — 11%).
Рязанскую область опередила Курская. Там доля работников с зарплатой выше среднего по стране составила 20,1%. Доля тех, чья зарплата выше двух средних — 4,4%.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В нем зарплату выше среднего уровня получают 65,8% жителей.