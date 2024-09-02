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Рязанская мэрия ответила на просьбу жителей вернуть автобус № 12
Горадминистрация заявила, что в ближайшее время из-за дефицита кадров вернуть автобусы № 12 без снятия водителей с других социально значимых маршрутов невозможно.

Жители поселка Соколовка попросили вернуть автобус № 12. Соответствующую информацию написали в комментариях под постом губернатора Павла Малкова.

По словам автора поста, после семи вечера автобус № 49 начинает реже ходить. Помимо этого, как пишет житель, транспорт стал «чаще ломаться» и медленно ехать, из-за чего комментатор просит вернуть автобусы № 12.

«Нам надо четыре машины. [Чтобы] выехать утром нормально и доехать домой», — написал местный житель.

Горадминистрация ему ответила, что в ближайшее время из-за дефицита кадров вернуть автобусы № 12 без снятия водителей с других социально значимых маршрутов невозможно.

По словам мэрии, сейчас жители поселков Соколовка и Мирный пользуются автобусом № 49М2. «Решены проблемы с недовыпуском транспорта на линию. Автобусы справляются с пассажиропотоком. В часы пик на маршруте работают не менее 16 автобусов с интервалами движения 12-15 минут», — заключили в ведомстве.