Рязанец нашел чужую банковскую карту и купил с нее алкоголь и сигареты

Возбуждено уголовное дело.

Рязанец нашел чужую банковскую карту и купил с нее алкоголь и сигареты. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в марте 2024 года подсудимый в селе Дядьково нашел у одного из подъездов многоквартирного дома банковскую карту. С ее помощью он купил продукты, алкоголь и сигареты, в результате чего причинил потерпевшему ущерб на сумму более 6 тысяч рублей.

Выяснилось, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Рязанца признали виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину). Ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.