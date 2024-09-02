Рязанцы смогут следить за безопасностью детей с помощью платформы от МТС

МТС, цифровая экосистема, завершила тестирование нового функционала на платформе Кто/Где: теперь в ней можно настраивать геозоны и push-уведомления. С их помощью родители могут получать сообщения, например, когда дети приходят в школу или возвращаются домой. Приложение передает информацию даже при нестабильной работе GPS.

Геозоны — это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Система может определять местоположение с точностью до 21 метра. Как только ребенок сойдет с привычного маршрута, родитель получит об этом сигнал.

Приложение определяет конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

«Если для защиты от телефонных мошенников мы предлагаем присмотреться к бесплатным или продвинутым антиспам-решениям, то в создании комфортной безопасной среды по пути в школу, кружки или на прогулке помощником может стать платформа Кто/Где. Приложение доступно бесплатно для пользователей всех операторов», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Среднемесячное число пользователей решения приблизилось к отметке 100 тыс. человек, при этом более 60% из них не являются пользователями МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют платформу четыре раза в день.