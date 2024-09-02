Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
27°
Втр, 03
27°
Срд, 04
24°
ЦБ USD 90 -1.19 03/09
ЦБ EUR 99.26 -1.5 03/09
Нал. USD 89.70 / 90.70 02/09 18:25
Нал. EUR 99.50 / 100.60 02/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
4 306
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
14 276
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
10 267
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
14 163
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы смогут следить за безопасностью детей с помощью платформы от МТС

МТС, цифровая экосистема, завершила тестирование нового функционала на платформе Кто/Где: теперь в ней можно настраивать геозоны и push-уведомления. С их помощью родители могут получать сообщения, например, когда дети приходят в школу или возвращаются домой. Приложение передает информацию даже при нестабильной работе GPS.

Геозоны — это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Система может определять местоположение с точностью до 21 метра. Как только ребенок сойдет с привычного маршрута, родитель получит об этом сигнал.

Приложение определяет конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

«Если для защиты от телефонных мошенников мы предлагаем присмотреться к бесплатным или продвинутым антиспам-решениям, то в создании комфортной безопасной среды по пути в школу, кружки или на прогулке помощником может стать платформа Кто/Где. Приложение доступно бесплатно для пользователей всех операторов», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Среднемесячное число пользователей решения приблизилось к отметке 100 тыс. человек, при этом более 60% из них не являются пользователями МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют платформу четыре раза в день.