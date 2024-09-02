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Рязанцы рассказали, сколько готовы отдать за цветы учителям
Флористы рассказали, что средняя ценовая категория букетов на праздник знаний — две-три тысячи рублей. Чаще всего рязанцы выбирают классику — красные розы за 169 рублей. Реже берут — хризантемы за 300-350 рублей. Также в последние годы обрели популярность букеты из гипсофил. Готовые букеты обходятся от 1500 рублей до 10 тысяч.

Рязанцы рассказали, сколько готовы отдать за цветы учителям. В воскресенье, 1 сентября, накануне Дня знаний корреспондент РЗН. инфо побывал в очередях и пообщался с горожанами.

За десять минут пребывания в небольшом сетевом магазине его посетило около 20 человек. Татьяна, например, покупала цветы для учителя ее сына первоклассника. По ее словам, родители решили подарить один большой и красивый букет вместо нескольких роз в целлофане.

Как отметила рязанка, на букет из альстромерий коллективно решили потратить три тысячи рублей. Несогласных не было — все родители посчитали такой подарок красивой традицией.

Сергей покупал цветы для дочери. В их классе родители не скидываются, каждый дарит по своему желанию. Чтобы цветы дольше простояли свежими, небольшой букет положили в коробку с флористической губкой.

«Дочь заказала именно такой — чтобы дольше стоял. Общаемся в мессенджере, отсылаю ей фотографии, она выбирает, мое дело заплатить», — рассказал рязанец.

Мужчина не считает, что дарить цветы учителю каждый год обязательно.

«Родители и так много тратят на первое сентября — форма, особенно для девочек, канцелярия, даже репетиторы. Но когда ребенок идет в первый и одиннадцатый классы, цветы дарить надо — и преподавателю будет приятно и у ребенка будет ощущение праздника», — рассказал посетитель бутика. За букет Сергей отдал 2 тысячи 300 рублей.

Флористы рассказали, что средняя ценовая категория букетов на праздник знаний — две-три тысячи рублей. Чаще всего рязанцы выбирают классику — красные розы за 169 рублей. Реже берут — хризантемы за 300-350 рублей. Также в последние годы обрели популярность букеты из гипсофил. Готовые букеты обходятся от 1500 рублей до 10 тысяч.

По словам флористов, чаще всего рязанцы делают заказы на утро Дня знаний, в том числе с функцией доставки.

«Сейчас на самом деле не очень много народа, несмотря на столпотворение. Вот завтра с утра будет гораздо больше людей, но лучше, конечно, делать заказы заранее, чтобы не ждать в очередях и нервничать», — посоветовала флорист.