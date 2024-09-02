Рязанца оштрафовали на 20 тысяч за продажу игрушек «Винни-Пуха» по 350 рублей

Изначально АО «Киностудия Союзмультфильм» и ООО потребовали 50 тысяч рублей, но суд удовлетворил иск лишь частично.

«Союзмультфильм» отсудил у трех рязанских предпринимателей 60 тысяч рублей за нарушение авторских прав на мультипликационных персонажей. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда.

С ИП Кириченко В.Н. АО «Киностудия Союзмультфильм» и ООО потребовали 50 тысяч рублей за продажу игрушки «Винни-Пух». Иск удовлетворили частично, предприниматель должен будет заплатить 20 тысяч рублей компенсации и еще семь тысяч 683 рубля за судебные издержки и покупку товара — игрушка стоила 350 рублей.

ИП Жирехин А.А. присудили 20 тысяч рублей за продажу наклейки «Ты извини если ЧЕ» с персонажем «Волк». Также ответчик должен будет оплатить судебные издержки размером четыре тысячи 232 рубля. Кроме того, наклейку суд постановил уничтожить, она стоила 100 рублей.

ИП Барабанова Т.М. должна заплатить компенсацию 20 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и за нарушение прав на персонажа «Чебурашка». Кроме того, предприниматель должна заплатить за судебные расходы девять тысяч 941 рубль. Брелки с «Чебурашкой» постановили уничтожить.

В общей сложности, предприниматели заплатят 81 тысячу 856 рублей.

Фото — кадры из мультфильмов «Чебурашка», «Винни-Пух», «Жил-был пес».