Рязанца лишили автомобиля за пьяное вождение

Также ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

Рязанца лишили автомобиля за пьяное вождение. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что ранее на мужчину составили административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования в апреле 2024 года. Однако водитель снова сел за руль в нетрезвом виде и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

На нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

Автомобиль подсудимого конфисковали в собственность государства. Приговор суда в законную силу не вступил.