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Путин назвал наступление ВСУ в Курской области попыткой остановить наступление РФ на Донбассе
Он заявил, что Россия «разберется с украинскими бандитами в регионе, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье».

Путин назвал наступление ВСУ в Курской области «попыткой остановить наступление РФ на Донбассе». Об этом он заявил на «Разговорах о важном» со школьниками в Кызыле.

Он заявил, что Россия «разберется с украинскими бандитами в регионе, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье».

«Украина не заинтересована заканчивать боевые действия, её власти опасаются проиграть выборы после отмены военного положения», — отметил Путин.

По его словам, армия России в СВО сейчас ставит под свой контроль территории квадратными километрами.

Президент также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров.

«Сперва нужно разобраться с бандитами, проникшими на российскую территорию», — заключил он.