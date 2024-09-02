Пострадавшая в ДТП в Рязанской области скончалась в больнице

Авария произошла 1 сентября вблизи Пронска на дороге Рязань-Скопин

Пострадавшая в ДТП в Рязанской области скончалась в больнице. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

Авария произошла 1 сентября вблизи Пронска на дороге Рязань-Скопин. Столкнулись ВАЗ 2112, под управлением 47-летнего скопинца, и Subaru, под управлением 31-летнего рязанца. От удара «ВАЗ» оказался в кювете, а Subaru — на обочине.

Отмечается, что скопинец ехал с семьей: в салоне были 52-летняя и 74-летняя женщины. В Subaru помимо водителя ехала жительница Чучкова 1998 года рождения. Все они пострадали и были госпитализированы.

«К сожалению, пожилая женщина скончалась уже в больнице: она поступила в тяжелом состоянии. С другими пострадавшими работает бригада врачей», — рассказала главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына.